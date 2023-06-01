Аргументы недели

98 680 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Соловьев
    МЕДВЕДЕВ:  "ПОТОМУ, ЧТО МЫ СРАЖАЕМСЯ С ТЕРРОРИСТАМИ". КТО ЭТО МЫ, ВЫ С СЕРДЮКОВОВЫМ, ОБВОРОВАВШЕГО АРМИЮ В В БЫТНОСТЬ...Медведев заявил, ...
  • Ирина Быкова
    Точно,- вонючий скунс!Бывший вице-премь...
  • Вовладар Даров
    После этого удара головой, все самое интересное только и начнется! Следите внимательно!Президент США Бай...

Бывший советник Пентагона Макгрегор: власти США при оценке России руководствуются «надменностью и самообманом»

Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что власти США при оценке России руководствуются «надменностью и самообманом», поэтому они заблуждаются в своих убеждениях.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх