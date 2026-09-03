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Новости Брянска

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ПВО России уничтожили 426 украинских беспилотников

ПВО России уничтожили 426 украинских беспилотников

За день силы ПВО перехватили и уничтожили 426 украинских беспилотников самолетного типа. Дроны были уничтожены сегодня днем над Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, Московским регионом и Крымом.

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