ПВО России уничтожили 426 украинских беспилотников

За день силы ПВО перехватили и уничтожили 426 украинских беспилотников самолетного типа. Дроны были уничтожены сегодня днем над Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, Московским регионом и Крымом.