Кофе, приготовленный искусственным интеллектом – новинка в Финляндии Максим МорозовИскусственный интеллект продолжает проникать в различные области человеческой деятельности, и на этот раз он помог создать идеальную кофейную смесь для финского бренда и обжарщика Kaffa Roastery, базирующегося в Хельсинки.
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