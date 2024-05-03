Кофе, приготовленный искусственным интеллектом – новинка в Финляндии Максим МорозовИскусственный интеллект продолжает проникать в различные области человеческой деятельности, и на этот раз он помог создать идеальную кофейную смесь для финского бренда и обжарщика Kaffa Roastery, базирующегося в Хельсинки.