"Ты что тут забыла, беременная?": в российский плен сдалась беременная ВСУшница

Юрий С Я смотрю они не только молодежь под пули пустили но и женщин решили искоренить.. ну чтож пропадает страна так и население не жалко..

ОТ Олег Тимофеев В бой вступает главная сила Украины это их стервы. Ничего не жалко для партнеров.