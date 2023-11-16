"Ты что тут забыла, беременная?": в российский плен сдалась беременная ВСУшница

В российский плен сдалась первая беременная военнослужащая Вооруженных сил Украины. Видео 10 ноября распространил один из телеграм-каналов Сообщается, что это пока что первая, задокументированная на видео, сдача в плен беременной военнослужащей ВСУ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Ещё один регион. Тульский губернатор Дюмин решил запретить иностранцам работать в ряде отраслей
- Россия запустила любопытный тяжёлый военный спутник, а во Франции паника из-за манёвров двух других запущенных РФ аппаратов
- Возненавидят с новой силой! Россия построит важнейший стратегический объект: Показываю!
Свежие комментарии