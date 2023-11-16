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"Ты что тут забыла, беременная?": в российский плен сдалась беременная ВСУшница

"Ты что тут забыла, беременная?": в российский плен сдалась беременная ВСУшница

В российский плен сдалась первая беременная военнослужащая Вооруженных сил Украины. Видео 10 ноября распространил один из телеграм-каналов Сообщается, что это пока что первая, задокументированная на видео, сдача в плен беременной военнослужащей ВСУ.

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Комментарии
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Юрий С
Я смотрю они не только молодежь под пули пустили но и женщин решили искоренить.. ну чтож пропадает страна так и население не жалко..
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2 час.
ОТ
Олег Тимофеев
В бой вступает главная сила Украины это их стервы. Ничего не жалко для партнеров.
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1 час.
лл
лина любимцева
Так она в ВСУ и забеременела. У нее будет дитя полка...
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1 час.

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