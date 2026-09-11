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Культуромания

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Бутман планирует провести фестиваль джазовых оркестров на Ямале

Бутман планирует провести фестиваль джазовых оркестров на Ямале

Народный артист Игорь Бутман хочет провести фестиваль джазовых оркестров на Ямале, сообщает ТАСС. «Планируем сделать первый в истории фестиваль джазовых оркестров на Ямале.

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