Министерство иностранных дел Франции: Призываем сограждан срочно покинуть Иран

Министерство иностранных дел Франции в пятницу, 2 августа, призвало сограждан, которые еще могут находиться в Иране, покинуть страну "как можно скорее" из-за повышенного риска военной эскалации между Израилем и Тегераном.
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