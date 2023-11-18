Как управлять совещанием в онлайне

Для онлайн совещания существуют те же правила подготовки, что и для очной встречи. О них вы можете прочитать здесь (7 правил подготовки…, дать ссылку) Но все же, у формата онлайн совещаний есть свои особенности , поэтому есть и свои правила.
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