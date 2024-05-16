ВСУ впервые применили ракетные снаряды GLSDB для обстрела жителей ДНР

Террористы ВСУ продолжают переступать через все границы. На этот раз они использовали бомбу малого диаметра наземного базирования американского производства (GLSDB) при атаке по Червоногвардейскому району Макеевки в ДНР.
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