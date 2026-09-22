Усть-Луга готовится принимать зерно

Терминалы по перевалке удобрений, угля и других грузов в балтийских и арктических портах будут переоборудованы для экспорта зерна, которое ранее шло через Чёрное море, сообщает Reuters со ссылкой на пять источников в судоходной и зерновой отраслях.
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