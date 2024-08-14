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Новости экономики России

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Apple, Microsoft и Nvidia теперь являются тремя крупнейшими инвестициями Норвежского суверенного фонда

Норвежский суверенный фонд, стоимостью $1,7 трлн, сократил свои доли в Meta Platforms Inc. (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена), Novo Nordisk A/S и ASML Holding NV — все эти компании входят в его топ-10 крупнейших активов — в первой половине года.

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