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В Крыму открыли свободную продажу топлива почти на 99 АЗС

В Крыму открыли свободную продажу топлива почти на 99 АЗС

Перечень заправок опубликован в канале регионального министерство топлива и энергетики в «Максе».фото: Чингаев Ярослав/Агентство «Москва»В Крыму с 11 июля свободная продажа бензина и дизельного топлива открылась на 99 автозаправочных станциях.

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