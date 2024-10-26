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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пике после 4:0 «Барсы» в класико: «Что за шоу! Мы уникальны – они такими никогда не будут»

В матче 11-го тура Ла Лиги «Барселона» обыграла «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 4:0. «Мы уникальны.

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