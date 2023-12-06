"Ъ": Русских офицеров впервые осудили за неотражение внезапной атаки ВСУ на Россию

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Царьград

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Комментарии
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Ed Red
Неуж то нам расскажут почему погнали от Харькова и Киева? Пока только намеки
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