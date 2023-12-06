"Ъ": Русских офицеров впервые осудили за неотражение внезапной атаки ВСУ на Россию

"Коммерсантъ" рассказал, в чём обвинили двоих мужчин и какое наказание им назначил судГазета "Коммерсантъ" утверждает, что московский окружной военный суд рассмотрел в закрытом режиме уголовное дело, обвиняемыми по которому проходят два человека.