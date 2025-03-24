Рустам Минниханов проведет традиционную встречу с «Ак Барсом» перед стартом плей-офф

Фото: ak-bars.ru Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов сегодня навестит тренеров и игроков казанского ХК «Ак Барс» на «Татнефть Арене» в рамках традиционной встречи, предваряющей старт розыгрыша Кубка Гагарина.
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