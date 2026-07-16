Минобороны показало кадры поражения сухогруза с военным грузом для ВСУ

Минобороны России опубликовало кадры поражения сухогруза в акватории Чёрного моря, который, по данным ведомства, следовал в порт «Черноморск» Одесской области с военным грузом для Вооружённых сил Украины.
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