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Минобороны показало кадры поражения сухогруза с военным грузом для ВСУ

Минобороны показало кадры поражения сухогруза с военным грузом для ВСУ

Минобороны России опубликовало кадры поражения сухогруза в акватории Чёрного моря, который, по данным ведомства, следовал в порт «Черноморск» Одесской области с военным грузом для Вооружённых сил Украины.

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