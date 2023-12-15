В Петербурге открывается выставка к 120-летию Мравинского

В Санкт-Петербурге откроется выставка к 120-летию со дня рождения дирижера Евгения Мравинского. Выставка «Планета Мравинский» откроется в Шереметьевском дворце — музее музыки, передает пресс-служба учреждения.
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