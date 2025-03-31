IT-эксперт предупредила о новой схеме мошенников с «выплатами за инфляцию»

В 2025 году фишинговые атаки, при которых мошенники выдают себя за официальные государственные учреждения, стали превалирующим методом обмана: злоумышленники предлагают выплаты для компенсации увеличения инфляции в 2024 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии