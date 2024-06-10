Белорусские школьники изготавливали и взрывали самодельные бомбы

Подростки вычитали инструкции в телеграм-каналах, поддерживавших террористов, Украину и Запад.Сотрудники КГБ Белоруссии задержали нескольких подростков из Могилёва и Витебска, которые занимались изготовлением самодельных бомб и оружия.