Белорусские школьники изготавливали и взрывали самодельные бомбы

Подростки вычитали инструкции в телеграм-каналах, поддерживавших террористов, Украину и Запад.Сотрудники КГБ Белоруссии задержали нескольких подростков из Могилёва и Витебска, которые занимались изготовлением самодельных бомб и оружия.
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