Шавло нравится игра Бабича: «Спокоен, уверен. Не передерживает мяч. Играл в Испании, там футбол несколько другой»

– Дуарте с приходом Бабича стал играть решительнее. Ошибок еще у него хватает, и все же… – Дуарте старается, это видно и по его подкатам в отборе, в желании играть быстрее и активнее, но все равно он еще не тот уровень, который хотелось бы видеть.