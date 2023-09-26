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Шавло нравится игра Бабича: «Спокоен, уверен. Не передерживает мяч. Играл в Испании, там футбол несколько другой»

Шавло нравится игра Бабича: «Спокоен, уверен. Не передерживает мяч. Играл в Испании, там футбол несколько другой»

– Дуарте с приходом Бабича стал играть решительнее. Ошибок еще у него хватает, и все же… – Дуарте старается, это видно и по его подкатам в отборе, в желании играть быстрее и активнее, но все равно он еще не тот уровень, который хотелось бы видеть.

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