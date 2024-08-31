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4 украинских беспилотника сбиты ночью над территорией России

4 украинских беспилотника сбиты ночью над территорией России

Минувшей ночью средства ПВО России сбили четыре украинских беспилотника над территорией России. Два БПЛА уничтожено в Белгородской области и по одному – в Орловской и Курской областях, сообщили в Минобороны.

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