Science: белок p62 помогает опухоли поддерживать свои жизненные процессы

Международный научный коллектив под руководством Европейского института онкологии установил, что белок p62 поддерживает жизненно важные процессы жизнедеятельности опухолевой клетки, включая метастазирование.
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