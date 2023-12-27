А вы видели, как они извинялись за эту вечеринку у Ивлеевой? Как будто одолжение делали, и уж тем более ни о какой искренности там речи вообще не было.
"Бил белоруса и не хотел есть "эти помои". Финны был в ужасе от Киркорова
Комментарии
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Zoia Goldshtab
Киркоряна раздеть догола и пустить с камеры к осуждённым!!!! Вот получит удовольствие сполна!А лучше раздеть деньгами-вот чего эти мрази боятся более всего!,НА остальное кладут и на свои извинения ТОЖЕ!!!!!
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7 мин.
лина любимцева
Взрослые люди и прекрасно давали отчет, что вытворяли. Какие могут быть сейчас "извинения"?!! ПОШЛЯТИНУ ИХНЮЮ УЖЕ ВИДЕТЬ НЕ ВОЗМОЖНО!! Всех их с наших глаз - ДОЛОЙ!!
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2 мин.
лл
лина любимцева
Это ПЕСКОВ ПРОТИВ ПРЕЗИДЕНТА!! Вы тут не передергивайте на совершенно безвинных...
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31 сек.
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