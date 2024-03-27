💻 Цифровое поколение: В школах Судака появилось современное интерактивное оборудование В городской школе-гимназии Nº1 появилось более 40 ноутбуков, 5 интерактивных досок и 2 телевизора.
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💻 Цифровое поколение: В школах Судака появилось современное интерактивное оборудование В городской школе-гимназии Nº1 появилось более 40 ноутбуков, 5 интерактивных досок и 2 телевизора.