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test mazurok

1 подписчик

💻 Цифровое поколение: В школах Судака появилось современное интерактивное оборудование В городской школе-гимназии Nº1 появилось более 40 ноутбуков, 5 интерактивных досок и 2 телевизора.

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