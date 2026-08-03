⚡️Российские военнослужащие нанесли удары по трем сухогрузам с поставками для ВСУ в Черном море Еще один сухогруз поражен в порту Николаев, сообщили в Минобороны России.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
⚡️Российские военнослужащие нанесли удары по трем сухогрузам с поставками для ВСУ в Черном море Еще один сухогруз поражен в порту Николаев, сообщили в Минобороны России.