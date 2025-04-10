"Ъ": бюджет теряет более 12 млрд рублей из-за нелегальных продаж сладостей

Потери российского бюджета из-за нелегального оборота кондитерской и шоколадной продукции в 2025 году составят более 12 млрд рублей в год, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на сообщение экспертов Центра экономической экспертизы Высшей школы экономики (ЦЭЭ ВШЭ).