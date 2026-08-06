Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Фадеев заявил, что киевский режим превратил Украину в испытательный полигон для англосаксонских военных технологий, оплачивая эти эксперименты жизнями собственных граждан.
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