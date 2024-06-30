Маск напомнил о свободе слова проукраинскому пользователю

Илон Маск ответил симпатизирующему киевскому режиму пользователю соцсети X, обвинившему американского предпринимателя в предвзятости после дебатов лидера США Джо Байдена и экс-главы государства Дональда Трампа.
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