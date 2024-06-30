RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 326 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Elena Guseva
    Дурацкое название города - по имени литератора даже не второго, а третьего ряда. Елисаветград - вот истинный топоним.Взрыв прогремел в...
  • лина любимцева
    Нагличане (от слова "наглый") всегда были ЛЖИВЫМИ ГОВНЮКАМИ,«Привычная англий...
  • лина любимцева
    Ненавижу жарищу!!!🥲🥲🥲🥲В Твери зафиксиро...

Маск напомнил о свободе слова проукраинскому пользователю

Маск напомнил о свободе слова проукраинскому пользователю

Илон Маск ответил симпатизирующему киевскому режиму пользователю соцсети X, обвинившему американского предпринимателя в предвзятости после дебатов лидера США Джо Байдена и экс-главы государства Дональда Трампа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Правильно,укропы они тупве.Сколько лет им обьясняем,что именно США у них переворот провели,который естественно в Гражданскую войну перерос,но они не понимают.Они понять не хотят,что они виноваты,никто на них не нападал!
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх