Глава Краснодара заявил об атаке ВСУ на жилой дом, на крышу которого упал БПЛА

Обломки БПЛА упали на крышу дома в жилом комплексе «Центральный» в Краснодаре. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов и подчеркнул, что жертв в результате происшествия нет, а оперативные службы работают на месте.
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