 В ближайшем будущем полеты из Кишиневского аэропорта станут дешевле

В ближайшем будущем граждане Молдовы смогут летать из Кишиневского международного аэропорта по более низким ценам, чем сейчас, и им больше не придется летать из Ясс, заявил государственный секретарь Министерства инфраструктуры и регионального развития Мирча Пэскэлуцэ.