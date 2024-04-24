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Brief: Разработка замглавы МО Иванова шла давно, ему грозит до 15 лет

Brief: Разработка замглавы МО Иванова шла давно, ему грозит до 15 лет

Оперативная разработка задержанного заместителя министра обороны Тимура Иванова шла давно. Решение о задержании было принято и согласовано с российским президентом Владимиром Путиным и руководством Министерства обороны.

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