Brief: Разработка замглавы МО Иванова шла давно, ему грозит до 15 лет

Оперативная разработка задержанного заместителя министра обороны Тимура Иванова шла давно. Решение о задержании было принято и согласовано с российским президентом Владимиром Путиным и руководством Министерства обороны.
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