Hare trails Alexei Artyukhin

As it became known to the correspondent of The Moscow Post of the Moscow Region, the investigator of the Main Investigation Department of the TFR in the Moscow Region opened a criminal case under Part 4 of Art.
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