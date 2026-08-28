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Пункт-А

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Игорь Мартынов принял участие в Августовской педагогической конференции в Камызякском районе

Игорь Мартынов принял участие в Августовской педагогической конференции в Камызякском районе

«Управление изменениями в муниципальной системе образования: опыты и вызовы» — под таким названием в Камызякском районе состоялась традиционная августовская педагогическая конференция работников образования.

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