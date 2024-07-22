Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • bianka Белая
    Ладно, недолго осталось ждать открытия олимпиады. Скоро получм сообщения с мест. Тогда и выводы делать будем. Может, ...В Париж на Олимпи...
  • Володя Шапошников
    Ключевое слово "возможно"Йеменские хуситы ...
  • Володя Шапошников
    👍👍👍Йеменские хуситы ...

#похожденияПетроваиБоширова

#похожденияПетроваиБоширова

— Шеф, вызывали? — ВЫЫЫ!!! — А, вы не в духе? Мы тогда в понедельник зайдём. — А НУ СТОЯТЬ И БЕГОМ СЮДА! Вы что натворили, олухи?! — Шеф, мы - ничего! Мы только игру вам скачали! — КАКУЮ ИГ.

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