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Логан Пол отбоксировал восемь раундов с Флойдом Мейвезером

В Майами (штат Флорида, США) на арене Hard Rock Stadium состоялся вечер профессионального бокса. В главном событии состоялся выставочный бой между экс-чемпионом мира в пяти дивизионах Флойдом Мейвезером и блогером Логаном Полом.

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