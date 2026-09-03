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Русская весна

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«Иначе не будем себя уважать»: Москва подготовила ответ Берлину на закрытие «Русского дома»

«Иначе не будем себя уважать»: Москва подготовила ответ Берлину на закрытие «Русского дома»

Россия закроет отделения немецкого культурного центра Гёте, иначе не будет себя уважать. Об этом заявил глава МИД РФ Лавров во Владивостоке на полях Восточного экономического форума.

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