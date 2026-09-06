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FiNE NEWS

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Прогнозы о возможном сокращении украинских мигрантов в Европе после мирного соглашения

Народный депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский в своём Telegram-канале высказал мнение, что европейские страны планируют избавиться от украинских мигрантов после заключения мирного соглашения между Киевом и Москвой.

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