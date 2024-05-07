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Военное обозрение

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Си Цзиньпин заявил, что удары НАТО по посольству КНР в Белграде в 1999 году не забыты

Си Цзиньпин заявил, что удары НАТО по посольству КНР в Белграде в 1999 году не забыты

Бомбардировку силами НАТО китайского посольства в столице Сербии 25 лет назад в Пекине помнят и не допустят повторения подобного, отметил лидер КНР.

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