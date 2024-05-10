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Третьяк про инаугурацию Путина: «Он будет опираться на народ – вот что главное. Наше государство всегда должно быть неделимым»

– Во вторник вы были приглашены на инаугурацию президента России Владимира Путина. Какие это у вас вызвало эмоции? Какую вы получили информацию? – Эмоции всегда потрясающие.

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