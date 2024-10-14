Политика как он...
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Политика как она есть

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Politico: Орбан хочет сорвать выделение кредита ЕС Киеву, чтобы помочь Трампу

Politico: Орбан хочет сорвать выделение кредита ЕС Киеву, чтобы помочь Трампу

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказывается одобрить увеличение срока действия санкций против РФ, что осложнит выделение кредитов Украине за счет замороженных активов России и поможет кандидату в президенты США от Республиканской партии Дональду Трампу в случае победы на выборах отказаться от участия в финансировании Киева.

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