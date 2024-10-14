Politico: Орбан хочет сорвать выделение кредита ЕС Киеву, чтобы помочь Трампу

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказывается одобрить увеличение срока действия санкций против РФ, что осложнит выделение кредитов Украине за счет замороженных активов России и поможет кандидату в президенты США от Республиканской партии Дональду Трампу в случае победы на выборах отказаться от участия в финансировании Киева.