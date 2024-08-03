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Трамп раскрыл дату дебатов с Харрис

Бывший американский лидер и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп сообщил, что договорился с телеканалом Fox News о проведении дебатов со своей соперницей от Демократической партии и вице-президентом страны Камалой Харрис.

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