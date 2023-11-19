РЖД раздаст зэкам орудия. Уголь далеко пойдёт. Подходы к портам уткнулись в потолок. Пульс ж/д за неделю в зеркале прессы

В центре внимания федеральных СМИ были планы РЖД привлечь к работе заключённых и «иностранцев», готовность монополии уже в следующем году выпустить на сеть полностью российскую «Ласточку» и намерение Белоруссии запустить ж/д маршруты в Минеральные Воды и Нижний Новгород.