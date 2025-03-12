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Стало в деталях известно, на что подписалась Украина в Джидде

Стало в деталях известно, на что подписалась Украина в Джидде

Reuters публикует полный текст подписанного вчера переговорщиками от Украины и СШа в Джидде совместного заявления, открывающего путь к возобновлению американской помощи Украине в обмен на согласие прекратить боевые действия на 30 дней.

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