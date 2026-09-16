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Заморозки на пороге: в Твери зафиксирован температурный минимум сентября

Заморозки на пороге: в Твери зафиксирован температурный минимум сентября

Бабье лето с холодным дыханием: в Твери обновлен температурный рекорд месяца. В Тверскую область пришло классическое бабье лето: антициклональная погода дарит жителям региона солнечные дни.

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