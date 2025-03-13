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Магнитная буря G1 накрыла Землю: чего ждать дальше от солнечной активности?

Магнитная буря G1 накрыла Землю: чего ждать дальше от солнечной активности?

На Земле уже почти сутки продолжается слабая магнитная буря уровня G1. Повышение до G2 ожидается, но более сильные возмущения маловероятны.

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