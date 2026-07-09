Японская ispace агрессивно расширяет присутствие в секторе лунной инфраструктуры: компания займётся доставкой и обслуживанием грузов на Луне

Компания договорилась со SpaceX об использовании Starship и запускает новый сервис «под ключ» — от подготовки миссии до работы полезной нагрузки на поверхности ЛуныЯпонская компания ispace объявила о масштабном расширении своего бизнеса и намерена стать поставщиком комплексной лунной инфраструктуры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии