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Японская ispace агрессивно расширяет присутствие в секторе лунной инфраструктуры: компания займётся доставкой и обслуживанием грузов на Луне

Японская ispace агрессивно расширяет присутствие в секторе лунной инфраструктуры: компания займётся доставкой и обслуживанием грузов на Луне

Компания договорилась со SpaceX об использовании Starship и запускает новый сервис «под ключ» — от подготовки миссии до работы полезной нагрузки на поверхности ЛуныЯпонская компания ispace объявила о масштабном расширении своего бизнеса и намерена стать поставщиком комплексной лунной инфраструктуры.

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