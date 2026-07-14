Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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"Лучшая операция ФСБ за 30 лет": Варшава вычислила "агента Кремля" в Киеве

"Лучшая операция ФСБ за 30 лет": Варшава вычислила "агента Кремля" в Киеве

  В субботу, 11 июля, Польша отметила День памяти жертв Волынской резни. Этот памятный день официально отмечается уже десять лет, но никогда еще он не был столь массовым и резонансным.

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