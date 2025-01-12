Венесуэла отпразднует 80-летие победы СССР над нацистской Германией

Венесуэла "широко отметит" 80-летие победы Советского Союза над нацистской Германией. Об этом президент страны Николас Мадуро призвал в ходе международного антифашистского фестиваля в столице страны – Каракасе, в воскресенье, 12 января, РИА Новости.