GOLOS.EU
Сайт "GOLOS.EU"
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

GOLOS.EU

130 подписчиков

Михаил Чаплыга: Операция «Раздел страны»: РФ и Франция готовы побороться за право участвовать в переговорах

Михаил Чаплыга: Операция «Раздел страны»: РФ и Франция готовы побороться за право участвовать в переговорах

Они реально скоро лица друг другу будут бить за право участвовать в разделе страны. МИД Франции: «Мы всегда говорили, что если украинцы этого захотят, в определенный момент Россия может быть привлечена к переговорам, у нас нет табу в отношении этого.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх