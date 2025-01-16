Михаил Чаплыга: Операция «Раздел страны»: РФ и Франция готовы побороться за право участвовать в переговорах

Они реально скоро лица друг другу будут бить за право участвовать в разделе страны. МИД Франции: «Мы всегда говорили, что если украинцы этого захотят, в определенный момент Россия может быть привлечена к переговорам, у нас нет табу в отношении этого.
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