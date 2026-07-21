Политика как он...
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Политика как она есть

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В США отреагировали на просьбу Зеленского о поставках ПВО

В США отреагировали на просьбу Зеленского о поставках ПВО

Председатель Объединённого комитета начальников штабов США Дэн Кейн на слушаниях в сенатском комитете по ассигнованиям заявил, что Вашингтон пока не принял решения по запросу Владимира Зеленского о передаче дополнительных систем противовоздушной обороны.

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