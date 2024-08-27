Государство против Дуровых

Важно рассмотреть разворачивающийся на наших глазах «кейс Дурова» не только с точки зрения конкретных людей и стран, но и с точки зрения роли государства как по-прежнему ключевого субъекта политического и социального процессов.
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